Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce mardi 6 juin

▶️ Destruction du barrage de Kakhovka : inondations, risque nucléaire... quelles conséquences pour l'Ukraine et la Russie ?

Dans la nuit de lundi à mardi, le barrage de Kakhovka, l'un des plus grands d'Ukraine, a été partiellement détruit, ce dont s'accusent les forces ukrainiennes et russes. Mardi dans la journée, des inondations avaient déjà été constatées, lesquelles pourraient menacer la centrale de Zaporijia, située en amont du barrage.

▶️ Grève du 6 juin : une faible mobilisation contre les retraites

Pour la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, la CGT évoque le chiffre de 300.000 manifestants dans les rues de la capitale. C'est le chiffre le plus faible revendiqué par le syndicat depuis le début du mouvement. Les appels à la manifestation du 16 février et du 11 mars avaient rassemblé un nombre similaire d'individus, selon les calculs du syndicat.

▶️ Pourquoi le gouvernement est-il accusé de vouloir transformer les téléphones en mouchards ?

Le projet de loi Justice du gouvernement prévoit le déclenchement des micros et caméras des téléphones ou ordinateurs à l’insu des personnes visées par les autorités. Des magistrats et avocats dénoncent des atteintes à la vie privée et une dérive autoritaire.

▶️ VIDÉO - Prix de l'essence : pourquoi ils risquent de repartir à la hausse cet été

Cet été à la pompe, mauvaise nouvelle en perspective : les prix à la pompe risquent d'augmenter, conséquence directe d'une baisse de production décidée par les pays producteurs de pétrole : plusieurs millions de barils en moins par jour. Alors, combien paierez-vous votre plein d'essence ou de gazole sur la route des vacances ? TF1 répond à vos questions sur l'évolution des prix.

▶️ "Je l'ai vécu comme une grande claque" : Marinette Pichon raconte son biopic

Marinette Pichon est considérée comme la première star du football féminin dans l'Hexagone. C'est pour cela que lui sera consacré, à partir de demain au cinéma, Marinette, le premier biopic non fictif sur une sportive français. La championne à la vie remplie s'est confiée à TF1info.