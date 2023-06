Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce jeudi 1er juin

Quotidiennement, TF1info propose une sélection de l'actualité news, sport, culture à ne pas manquer. Au menu ce jeudi : une fusillade mortelle à Nantua ; le stress des lycéens avant la première phase d'admission de Parcoursup ; la région russe de Belgorod ciblée par une incursion armée ; les changements du 1er juin affectant vos finances ; les confidences de la fille de Bruce Willis sur la maladie de l'acteur.

▶️ Nantua : une fusillade fait au moins un mort, le tireur interpellé

Ce jeudi matin, une fusillade a éclaté à Nantua (Ain) faisant un mort et deux blessés. Le tireur, qui était activement recherché, a finalement été interpellé. Les écoles avaient été confinées et les habitants invités à rester chez eux. Une rixe aurait éclaté et viré au drame dans un bar de la sous-préfecture de l'Ain.

▶️ Parcoursup continue de stresser les jeunes, qui jugent la plateforme inéquitable

Ce jeudi à 19h, les 917.000 candidats vont découvrir leurs premiers résultats sur Parcoursup, alors que la phase d'admission doit se terminer le 6 juillet prochain. À cette occasion, une étude a été réalisée pour mesurer le degré de confiance des jeunes vis-à-vis de la plateforme. Malgré des améliorations, notamment dans l'accompagnement des futurs bacheliers, son manque d'équité est toujours dénoncé.

▶️ Guerre en Ukraine : la Russie se dit ciblée par une nouvelle incursion armée sur son territoire

La région de Belgorod, près de la frontière avec l'Ukraine, a de nouveau été le théâtre de bombardements ce jeudi. Selon les autorités russes, des forces ukrainiennes ont tenté d'"envahir" cette région, menant des frappes nourries qui ont blessé onze personnes, notamment dans la ville de Chebekino. L'aviation et l'artillerie russes ont été mobilisées pour repousser cette attaque.

▶️ Impôts, résiliation des contrats d'assurance, taux d'usure... Ce qui change ce 1er juin

Ce sont les derniers jours pour remplir sa déclaration de revenus, et les dernières semaines pour celle sur les biens immobiliers. C'est aussi le dernier moment pour changer de contrat pour les abonnés aux tarifs réglementés du gaz. Quant au chèque énergie bois, le dispositif sera clos. Des nouveautés entrent aussi en vigueur, comme la résiliation de contrats d'assurance en ligne, "en trois clics".

▶️ "J’ai cru qu’il se désintéressait de moi" : l’une des filles de Bruce Willis se confie sur sa grave maladie

Dans une tribune publiée par Vogue, Tallulah Willis évoque pour la première fois les graves problèmes de santé de son père. La jeune femme explique avoir mal interprété les symptômes de la maladie neurodégénérative dont le héros de Die Hard est atteint. Après une période où elle a lutté contre ses propres démons, elle affirme être aujourd'hui être à ses côtés dans l'épreuve.