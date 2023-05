Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce jeudi 25 mai

▶️ Hommage national aux trois policiers tués dans un accident de la route

Un hommage national a été rendu ce jeudi matin aux trois jeunes policiers tués dimanche à Villeneuve-d’Ascq dans une collision avec un véhicule roulant à contre-sens, dont le conducteur, lui aussi décédé, était positif à l’alcool et au cannabis. Une cérémonie à Roubaix présidée par Emmanuel Macron, qui a dénoncé "les comportements qui tuent", appelant au respect de "tous ceux qui risquent leur vie et parfois la perdent pour en sauver tant d'autres".

▶️ Une mère et ses deux enfants retrouvés morts en Eure-et-Loir, un homme en fuite

Les corps sans vie d'une femme et de ses deux enfants ont été retrouvés ce jeudi en fin de matinée à Dreux. Le suspect, qui a pris la fuite, est activement recherché. Selon nos informations, il s’agirait du mari et du père des victimes.

▶️ Allergies aux pollens : la France en alerte

Le risque d'allergies aux pollens est particulièrement fort en cette fin du mois de mai. Selon le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA), la quasi-totalité de la France est concernée par ce phénomène. Tous les départements - ou presque - se retrouvent placés en alerte rouge, synonyme d'impact "élevé".

▶️ Solutions pour le climat : cinq reportages de TF1 primés

Le journal de 20H de TF1 a été récompensé mercredi par un "Grand Prix Stratégies de l'innovation média". Une distinction reçue pour une série de reportages en réalité augmentée sur les solutions concrètes face au changement climatique.

▶️ HPI : ce que vous ignoriez (peut-être) sur Mehdi Nebbou, alias Adam Karadec

L'autre star de HPI, c'est lui. Révélé au grand public par à la série phénomène, Mehdi Nebbou joue le rôle du commandant Adam Karadec, le binôme de Morgane Alvaro, la femme de ménage à haut potentiel intellectuel incarnée par Audrey Fleurot. Aussi sérieux et droit que sa collègue est drôle et délurée, il forme avec elle un duo explosif depuis trois saisons. Rendez-vous ce soir à 21h10 sur TF1 et MYTF1 pour découvrir la suite de leurs aventures !