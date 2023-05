Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce mardi 23 mai

Quotidiennement, TF1info propose une sélection de l'actualité news, sport, culture à ne pas manquer. Au menu ce mardi : l'infirmière agressée au couteau au CHU de Reims n'a pas survécu ; les agressions ciblant des médecins sont en forte hausse ; une vidéo qui prétend montrer de nombreux Russes quitter Belgorod en voiture est en fait un simple embouteillage ; le scénario d'un réchauffement climatique de 4 degrés en France changerait totalement le visage de l'Hexagone ; la journaliste Isabelle Ithurburu rejoint le groupe TF1.

▶️ Infirmière tuée au CHU de Reims : une minute de silence "dans tous les hôpitaux" mercredi

Lundi, une infirmière et une secrétaire médicale ont été agressées au couteau au CHU de Reims. La première, Carène Mezino, est décédée de ses blessures dans la nuit. Ce mardi, le ministre de la Santé, François Braun, demande qu'une minute de silence soit observée "dans tous les hôpitaux" mercredi à midi. Son hôpital et l'Assemblée nationale lui ont par ailleurs déjà rendu un hommage ce mardi.

▶️ Les agressions de médecins ont bondi de 23% en 2022, les généralistes davantage touchés

En 2022, au moins 1244 incidents ont été signalés au Conseil national de l'ordre des médecins. Dans trois quarts des cas, les faits consistent en des agressions verbales et des menaces (73%), loin devant les vols ou tentatives de vols (10%). Ce sont les médecins généralistes qui sont les plus touchés par ces faits. L'instance médicale met en garde face à ces chiffres et évoque une "sous-évaluation" du phénomène.

▶️ Guerre en Ukraine : cette vidéo montre-t-elle la fuite massive de Russes qui quittent Belgorod ?

Des embouteillages à perte de vue. D'après plusieurs comptes Twitter, les Russes fuiraient massivement la ville de Belgorod depuis ce lundi, après l'incursion de la Légion de la Russie libre dans cette région frontalière avec l'Ukraine. Pour illustrer cette affirmation, ils utilisent une vidéo montrant des voitures qui s'agglutinent sur une route. Certaines localités ont bien été évacuées par les autorités russes. Mais les images diffusées montrent en réalité un bouchon provoqué par un accident de voiture.

▶️ Changement climatique : portrait-robot d'une France à +4 degrés

Le gouvernement a lancé ce mardi sa consultation pour définir une nouvelle stratégie pour adapter la France aux enjeux du changement climatique. Le réchauffement pourrait atteindre les +4 degrés d'ici à 2100 dans certains territoires de la métropole. Ce scénario changerait radicalement le visage de l'Hexagone avec des effets sur les sécheresses, les maladies et la biodiversité. Des dérèglements que nous vous montrons dans un format vidéo inédit du 20H de TF1.

▶️ Isabelle Ithurburu remplacera Nikos Aliagas dans "50' Inside" et officiera pendant la Coupe du monde de rugby

La journaliste sportive va rejoindre le groupe TF1 en reprenant les rênes de "50' Inside", l'émission people présentée depuis 16 ans par Nikos Aliagas. Jusqu'alors chez Canal+, elle animera et mènera les grandes interviews du magazine, proposé tous les samedis à partir de 17h50. Elle prendra également la tête du Magazine de la Coupe du Monde de rugby.