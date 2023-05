Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce mercredi 24 mai

Quotidiennement, TF1info propose une sélection de l'actualité news, sport, culture à ne pas manquer. Au menu ce mercredi : l'homme qui a poignardé l'infirmière du CHU de Reims souffre de "schizophrénie et de paranoïa" sévères ; le déplacement de sans-abri de Paris vers les régions fait polémique ; les détenus recrutés par Wagner sont environ 10.000 à avoir perdu la vie en Ukraine ; une médecin généraliste raconte au JT de TF1 son agression par un patient ; Harry et Meghan mène une guerre de communication après leur escapade à New York.

▶️ Infirmière tuée à Reims : soigné depuis 1985 pour troubles psychiatriques, que sait-on du suspect ?

Le profil de l'homme qui a poignardé à mort Carène Mezino, une infirmière du CHU de Reims, et qui a blessé une secrétaire médicale, se précise. Trois jours après le drame, le procureur de Reims a indiqué que l'individu souffrait de "schizophrénie et de paranoïa" sévères et en "voulait aux blouses blanches". Une minute de silence a été observée dans tous les hôpitaux pour rendre hommage à la victime.

▶️ JO 2024 : le transfert de sans-abri de Paris vers les régions sous le feu des critiques

À l'approche des Jeux Olympiques, le gouvernement veut inciter des milliers de sans-abri, principalement des migrants, à quitter la région parisienne pour la province, arguant de la baisse du nombre d'hôtels prêts à les héberger. Alors que près de 5000 chambres d'hôtels ont été perdus pour l'hébergement d'urgence, les associations s'inquiètent.

▶️ Guerre en Ukraine : environ 10.000 des détenus recrutés par Wagner sont morts, selon leur chef

Selon Evgueni Prigojine, "20% des 50.000" détenus qui avaient accepté de combattre pour la Russie contre l'effacement de leur peine ont été tués en Ukraine. Le chef de la milice Wagner a également déclaré qu'une proportion similaire de combattants professionnels ont trouvé la mort dans la guerre.

▶️ "Sinon je te zigouille !" : une médecin raconte son agression par un patient lors d'une consultation

Par crainte de représailles, une généraliste violemment agressée par un patient témoigne à visage caché. Dans le reportage de TF1, elle explique très choquée qu'"il l'a plaquée contre le mur" et lui a dit "tu vas me faire l'ordonnance tout de suite, parce que, sinon je te zigouille". Un peu partout en France, les violences visant les médecins généralistes, et plus généralement le personnel de santé, se multiplient.

▶️ Accusés d’avoir mis en scène leur course-poursuite, Harry et Meghan contre-attaquent

Le duc et la duchesse de Sussex ont assuré avoir "frôlé la catastrophe" dans les rues de New York après avoir été pris en chasse par des paparazzis. Plusieurs personnalités ont remis en cause leur récit, poussés par la version moins alarmiste des faits relatée par les autorités. "Honnêtement, je trouve ça odieux", a réagi le porte-parole du couple.