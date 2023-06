Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce lundi 5 juin

Quotidiennement, TF1info propose une sélection de l'actualité news, sport, culture à ne pas manquer. Au menu ce lundi : le maire de Magnières témoigne sur LCI après sa violente agression ; quatre adolescents reconnus coupables de harcèlement contre le jeune Lucas ; tout comprendre à la crise qui touche le logement alors que le gouvernement dévoile son plan ; les images d'un village de la Drôme frappé par de violents orages ; Natacha Lindinger revient sur TF1 dans le film Entre ses mains.

▶️ VIDÉO - "J'ai eu la peur de ma vie" : passé à tabac, le maire de Magnières témoigne sur LCI

Edouard Babel, le maire de Magnières (Meurthe-et-Moselle), a été violemment frappé dans la nuit de samedi à dimanche, alors qu'il intervenait pour faire cesser des nuisances sonores. "Tout à coup, j'ai pris une grande baffe dans la tête", a-t-il notamment raconté sur LCI. Une intervention à retrouver en intégralité dans notre article.

▶️ Mort de Lucas : quatre adolescents reconnus coupables de harcèlement, mais pas du suicide du collégien

Quatre mineurs ont été reconnus coupables de harcèlement envers le jeune Lucas, 13 ans, qui s'était donné la mort en janvier dernier à Golbey, dans les Vosges. Les quatre accusés n'ont en revanche pas été reconnus coupables du suicide de l'adolescent, qui était victime de harcèlement scolaire depuis la rentrée de septembre.

▶️ Logement : tout comprendre à la crise qui touche le secteur

Le gouvernement dévoile aujourd'hui une série de mesures pour lutter contre la crise du logement. On y trouve notamment un assouplissement des conditions d'octroi des prêts et le prolongement du dispositif "prêt à taux zéro" jusqu'à fin 2027. L'occasion de s'interroger : quelle est l'ampleur de la crise, et quels secteurs du logement touche-t-elle ?

▶️ VIDÉO - Orages violents : l'eau est montée jusqu'à 1,60 mètre dans ce village de la Drôme

Le département de la Drôme a de nouveau été frappé par de violents orages, ce dimanche. À Séderon, village de 300 âmes, la rivière a brusquement débordé et l'eau est montée jusqu'à 1,60 mètre dans certaines maisons. Une catastrophe dont les images sont à retrouver dans le reportage de TF1 visible en tête de notre article.

▶️ Natacha Lindinger, dans Entre ses mains : "J'aime mon métier, mais il n'a jamais été prioritaire"

Après Sam et Avenir, Natacha Lindinger est à l'affiche, sur TF1 ce soir, du film Entre ses mains. Elle y joue une avocate mariée qui se retrouve entre les griffes d'un mystérieux sculpteur. "Avec ma personnalité méfiante, ça ne pourrait pas m'arriver", a confié la comédienne à TF1info.