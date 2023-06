Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce vendredi 2 juin

Quotidiennement, TF1info propose une sélection de l'actualité news, sport, culture à ne pas manquer. Au menu ce vendredi : 1789 clients de Renault portent plainte à cause de moteurs défectueux ; le mari la Karine Pialle disparue depuis deux mois victime de harcèlement en ligne ; les questions qui se posent toujours autour de l'algorithme de Parcoursup ; l'alerte rouge aux graminées qui n'épargne qu'un seul et unique département en France ; le décès de l'humoriste Guillaume Bats.

▶️ Plainte "massive" contre Renault : quels sont les modèles concernés par les moteurs défectueux ?

Près de 1800 propriétaires de voitures vont déposer plainte pour "tromperie, mise en danger de la vie d’autrui, escroquerie et pratiques commerciales trompeuses", annonce leur avocat, Me Lèguevaques, ce vendredi. En cause : des moteurs défectueux qui équipaient ces dernières années toute la gamme de Renault ainsi que des Dacia, un modèle de Mercedes ou des Nissan.

▶️ Disparition de Karine Pialle : son mari et ses enfants vont porter plainte pour cyberharcèlement

L'avocat de Michel Pialle indique ce vendredi que son client et ses enfants vont prochainement déposer plainte pour "harcèlement en ligne". Cet homme qui a signalé, il y a deux mois, la disparition de son épouse Karine Esquillion fait l'objet d'accusations continues sur les réseaux sociaux. Certains faisant de l'homme avec lequel elle est en instance de séparation, le coupable de sa disparition.

▶️ L'algorithme de Parcoursup sélectionne-t-il vraiment les candidats ?

Les candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup débutent désormais de la phase d'admission principale. Et comme chaque année, une rumeur revient. Celle d’un algorithme tout-puissant qui déciderait de l’avenir des candidats. Selon le ministère, l’outil ne procède pas à une sélection, mais à une "gestion des places". Mais de trop nombreux algorithmes utilisés par les formations restent opaques.

▶️ Allergies : toute la France sauf le Finistère en alerte rouge aux graminées

Seuls les habitants de l'ouest de la Bretagne y échappent. Ce vendredi, le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA) indique que toute la France, à l'exception du Finistère (qui est en niveau "moyen"), est en rouge. Partout ailleurs le risque d'allergie aux graminées est "élevé". Retrouvez la carte ici.

▶️ Mort de Guillaume Bats : c’est quoi la maladie des os de verre, dont souffrait l'humoriste ?

C’était son combat au quotidien. Décédé jeudi 1er juin à l’âge de 36 ans dans des circonstances qui n’ont pas encore été communiquées, l’humoriste Guillaume Bats souffrait d’ostéogenèse imparfaite, dite "maladie des os de verre". Cette affection rare se caractérise par une fragilité osseuse accrue, à l’origine de nombreuses fractures.