Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce mercredi 7 juin

Quotidiennement, TF1info propose une sélection de l'actualité news, sport, culture à ne pas manquer. Au menu ce mercredi : Vinci annonce à TF1 offrir, durant la saison estivale, une remise de 20% aux utilisateurs de ses autoroutes payant en chèques vacances, Yaël Braun-Pivet a prévenu qu'elle ferait barrage à la mesure d'abrogation de la retraite à 64 ans du groupe Liot, examinée mardi. Le pape François, 86 ans, doit être opéré en urgence sous anesthésie générale pour un risque d'occlusion intestinale. Au lendemain de la destruction du barrage de Kakhovka, des images satellites spectaculaires montrent l'étendue de la crue du Dniepr. Enfin, le Français Ngolo Kanté rejoint Karim Benzema en Arabie Saoudite.

▶️ INFO TF1 - Péages trop chers : Vinci et APRR font un geste commercial

Le ministre des Transports a réclamé ce matin un geste commercial aux sociétés d'autoroute, en pleine période de forte inflation. Message reçu par Vinci, qui annonce à TF1 offrir une remise de 20% aux utilisateurs de chèques vacances durant la saison estivale. Idem pour APRR, qui propose 25% dans les mêmes conditions.

▶️ Yaël Braun-Pivet fera barrage à la mesure d'abrogation de la retraite à 64 ans du groupe Liot

Les députés doivent examiner ce jeudi la proposition de loi Liot visant à abroger la réforme des retraites de l'exécutif. Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, a d'ores et déjà prévenu : elle déclarera "irrecevables" les amendements visant à rétablir l'article 1 de la proposition, qui prévoit de repasser à 62 ans l'âge l'âge de départ à la retraite. La cheffe de file des députés insoumis, Mathilde Panot, a ensuite annoncé que son groupe déposerait une motion de censure contre le gouvernement.

▶️ Le pape François opéré en urgence sous anesthésie générale pour un risque d'occlusion intestinale

Le pape François était opéré en urgence sous anesthésie générale ce mercredi pour un risque d'occlusion intestinale. En conséquence, ses audiences sont annulées jusqu'au 18 juin. Le souverain pontife, âgé de 86 ans, avait passé mardi des examens médicaux à Rome, deux mois après une hospitalisation pour une pneumonie.

▶️ AVANT/APRÈS - Destruction du barrage de Kakhovka : les images satellites spectaculaires de la crue du Dniepr

Au lendemain de la destruction de l'immense barrage de Kakhovka, imputée à la Russie, d'impressionnantes images satellites de la région de Kherson ont été dévoilées. Prises respectivement le 15 mai et le 6 juin, elles montrent l'importance de la crue du fleuve Dniepr. Et pour cause : selon les autorités ukrainiennes, le niveau de l'eau s'est élevé de 3,50 m, inondant de nombreuses localités.

▶️ Mercato : le Français Ngolo Kanté rejoint Karim Benzema en Arabie Saoudite

En fin de contrat avec Chelsea, Ngolo Kanté a décidé de rejoindre le club saoudien d'Al-Ittihad. Le champion du monde 2018 y retrouvera un certain Karim Benzema, dont l'arrivée a été officialisée mardi. En Arabie saoudite, les deux Français se frotteront à Cristiano Ronaldo, et peut-être même à Lionel Messi, dont le départ du PSG est acté, mais dont la destination n'est pas encore connue.