Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce mercredi 17 mai

▶️ Affaire des écoutes : Nicolas Sarkozy condamné en appel à un an de prison ferme

Une sanction inédite pour un ancien chef de l'État. Nicolas Sarkozy a été condamné ce mercredi à trois ans de prison, dont un an ferme, lors du procès en appel de l'affaire des écoutes. Une décision à l’issue de laquelle son avocate, Me Jacqueline Laffont, a annoncé former un pourvoi en cassation. Que va-t-il se passer désormais ? On fait le point cet article.

▶️ Le maire démissionnaire de Saint-Brévin accuse le préfet de Loire-Atlantique de "mensonges"

Il espère "faire bouger les choses". Entendu par la commission des lois du Sénat, le maire de Saint-Brevin, Yannick Morez, a retracé le déroulé des événements qui l'ont conduit à démissionner de son mandat après des menaces venant de groupes d'extrême droite. Une décision sur laquelle l’édile "ne reviendra pas", a assuré l’édile, qui devait être reçu par Élisabeth Borne, accusant par ailleurs le préfet de Loire-Atlantique d'avoir menti "effrontément" quant au soutien supposé qu'il lui avait offert.

▶️ Sécheresse : les nouvelles consignes lors des restrictions d'usage de l'eau

Les règles s’adaptent à la crise. Alors que plus des deux tiers des nappes phréatiques restaient à des niveaux préoccupants au 1er mai malgré les récentes pluies, selon les dernières données du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), le gouvernement a mis à jour les consignes prévues en cas de restrictions des usages de l’eau, à la fois pour les particuliers, les entreprises et les collectivités, dans les départements touchés par la sécheresse.

▶️ "Mon Espace Santé" : le carnet médical des enfants se met (enfin) au numérique

"Mon Espace Santé", le tout jeune carnet médical numérique des Français, commencera dès la fin de l'année 2023 à intégrer certains éléments de l'actuel carnet de santé en version papier de l'enfant, dès les premiers jours qui suivent sa naissance. Une manière de "systématiser" et "démocratiser" les usages du numérique en santé, "pour qu'il se fasse une place dans le quotidien de nos concitoyens et des professionnels", a fait valoir le ministre de la Santé, François Braun.

▶️ La contre-attaque de Johnny Depp au Festival de Cannes

Au lendemain de la présentation de Jeanne du Barry en ouverture du festival de Cannes, c'est avec vingt minutes de retard que Johnny Depp s'est présenté face à la presse ce mercredi. Parfois confus, l'acteur américain a répondu à plusieurs questions sur son image sulfureuse à Hollywood et sa présence contestée sur la Croisette. "Tout ce que vous avez lu sur ma vie, c’est une fiction horrible", a-t-il notamment souligné, avant de se lancer dans une métaphore surréaliste évoquant une éventuelle interdiction "d’aller chez McDonald’s".