Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce vendredi 19 mai

▶️ Teknival dans l'Indre : plusieurs blessés, dont trois en urgence absolue

Une dizaine de blessés ont été pris en charge par le poste médical avancé installé en marge du Teknival, à Villegongis (Indre), a annoncé la préfecture. Trois d'entre eux se trouvent en urgence absolue. L'événement, non prévu, a débuté jeudi et rassemblait déjà, ce vendredi, plus de 30.000 personnes, alors que les organisateurs en attendent jusqu'à 60.000 d'ici à la fin du week-end.

▶️ VIDÉO - "Certains" pays arabes "ferment les yeux" sur l'invasion russe, accuse Zelensky en Arabie Saoudite

Le président ukrainien s'est rendu en Arabie saoudite à l'occasion du sommet de la Ligue arabe, sur invitation du pays hôte. Il y a tenu un discours face aux dirigeants des 22 États membres de l'organisation, reprochant à "certains" de "fermer les yeux" sur l'invasion de son pays par la Russie. Il a, à l'inverse, remercié l'Arabie saoudite pour "son soutien à l'intégrité territoriale" de l'Ukraine. Son intervention est à retrouver dans la vidéo en tête de notre article.

▶️ Guerre en Ukraine : comment des médias occidentaux sont plagiés pour relayer la propagande russe

Des articles similaires à ceux du Parisien diffusent des fausses informations sur l'Ukraine depuis plusieurs semaines. Le Monde, ou encore Le Guardian au Royaume-Uni sont également impactés. Retour sur cette stratégie de désinformation qui sert la propagande russe.

▶️ Jusqu'à 100 fois plus chère qu'au robinet : comment expliquer l'engouement des Français pour l'eau en bouteille ?

Quatre verres d’eau consommés sur dix sont issus d’eau en bouteille. La France fait même partie des dix pays qui consomment le plus de bouteilles d’eau au monde. Pourtant, cela revient nettement plus cher que l’eau du robinet. Alors pourquoi cet engouement ?

▶️ PHOTOS – Iris Mittenaere, Fan Bingbing, Viola Davis... Découvrez les plus belles robes sur le tapis rouge de Cannes

À Cannes, où TF1info vous fait vivre chaque jour le Festival, les stars rivalisent d'élégance sur le tapis rouge pour attirer les photographes. Découvrez notre sélection non exhaustive des plus beaux looks de la 76ᵉ édition, qui se déroule du 16 au 27 mai.