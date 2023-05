Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce vendredi 26 mai

Quotidiennement, TF1info propose une sélection de l'actualité news, sport, culture à ne pas manquer. Au menu ce vendredi : un heureux dénouement après l’enlèvement de la petite Eya en Isère, des heurts entre forces de l’ordre et militants écolos en marge de l’assemblée générale de TotalEnergies, Céline Dion contrainte d’annuler l’ensemble de ses concerts, les dix finalistes du concours Votre plus beau marché, et Lena Situations sur le tapis rouge du Festival de Cannes.