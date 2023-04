Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce vendredi 14 avril

▶️ La reforme des retraites passe le cap du Conseil constitutionnel

Feu vert pour l’essentiel de la réforme des retraites. Le Conseil constitutionnel a validé vendredi la majeure partie du texte du gouvernement, et notamment l'article 7 sur le report de l'âge de départ à 64 ans. Les neuf "sages" ont en revanche censuré six dispositions, dont l'index senior, qui visait à favoriser l'emploi des travailleurs les plus âgés. Selon nos informations, la loi sera promulguée d’ici la fin du week-end par Emmanuel Macron.

▶️ Mort de Leslie et Kévin : deux nouveaux suspects mis en examen

L'enquête ouverte pour "assassinat" progresse. Cinq mois après la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres et un peu plus d'un mois après la découverte de leurs corps sans vie, deux nouveaux suspects ont été interpellés cette semaine. Soupçonnés d'avoir participé au guet-apens mortel, ils ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Trois jeunes hommes de 22 à 23 ans avaient déjà été mis en examen dans cette affaire.

▶️ Sécheresse : pourquoi la pluie ne suffit pas à remplir nos sous-sols

Des précipitations insuffisantes. Malgré un mois de mars très pluvieux, le plus arrosé depuis cinq ans, le niveau des nappes phréatiques reste inquiétant, en dessous des normales pour 75% d’entre elles. Un déficit qui s’explique par la rareté des intempéries des six derniers mois. Et de fait, chaque année, c’est en hiver que les nappes se rechargent avant de ne presque plus varier à partir du printemps.

▶️ Direction Jupiter : ces mystères que la sonde spatiale Juice veut percer

Son lancement avait été reporté en raison de mauvaises conditions météo. La sonde spatiale européenne Juice (Jupiter Icy Moons Explorer) a finalement décollé ce vendredi depuis Kourou, en Guyane, à bord d'une fusée Ariane 5, dont ce sera l'avant-dernier vol avant d'être remplacée par Ariane 6. Objectif de la mission phare de l'Agence spatiale européenne (ESA) ? Explorer Jupiter et ses lunes glacées, en quête d'environnements habitables pour des formes de vie extra-terrestre.

▶️ VIDÉO - "The Voice" : battle renversante entre Ludmilla et Élise

Leur prestation est à découvrir dès à présent sur MYTF1. Élise et Ludmilla, 22 et 24 ans, signent l’une des performances les plus marquantes de la première session de battles de l'édition 2023 de "The Voice", diffusée sur TF1 ce samedi 15 avril. Une interprétation de "La Vie en rose" d’Édith Piaf qui a impressionné le jury, et tout particulièrement leur coach Amel Bent.