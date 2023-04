Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce lundi 10 avril

▶️ REPORTAGE - Incendie et immeubles fragilisés : le dangereux travail des secouristes à Marseille

À Marseille, les recherchent se poursuivent pour tenter de retrouver des survivants. Un immeuble s'est effondré dans la nuit de samedi à dimanche. Ce lundi matin, quatre corps ont été découverts sous les décombres, dont deux ont pu être dégagés.

▶️ Exercices militaires à Taïwan : Pékin se félicite du "succès" de ses opérations

La Chine a mis fin lundi à trois jours d'exercices militaires de grande envergure autour de Taïwan, pour protester contre une visite aux États-Unis de sa présidente. Des opérations menées "avec succès", selon Pékin, alors que la tension s'accroit considérablement dans la région.

▶️ Le célèbre pénaliste Hervé Temime, avocat de Bernard Tapie et Roman Polanski, est décédé

Hervé Temime, ténor du barreau, est mort ce lundi 10 avril à l'âge de 65 ans. L'avocat pénaliste a défendu notamment Roman Polanski, Bernard Tapie, ou encore Catherine Deneuve. L'annonce de son décès a suscité immédiatement de nombreux hommages.

▶️Guerre en Ukraine : que nous apprend la fuite des documents classifiés du Pentagone ?

Les États-Unis enquêtent sur l'une des fuites de documents les plus importantes de leur histoire. Une cinquantaine de fichiers classés "top secret" se sont retrouvés en ligne. État des troupes en Ukraine, mission infiltration et secrets du Mossad... TF1info fait le point sur ces révélations.

▶️VIDÉO – Deux carrosses plutôt qu’un : découvrez les véhicules officiels du couronnement de Charles III

Le 6 mai prochain, le roi et sa reine consort Camilla se déplaceront dans Londres grâce à des véhicules d’un autre temps. Un carrosse à la pointe de la modernité pour l’aller, un autre en service depuis plus de deux siècles pour le retour. TF1 a pu s’approcher de ces deux objets royaux qui semblent sortis d’un conte de fées.

▶️Le Dalaï Lama s'excuse auprès d'un jeune garçon après un comportement choquant

Le chef spirituel tibétain était sous le feu des critiques après qu'une vidéo, remontant à fin février, a émergé sur les réseaux sociaux. On y voit le moine de 87 ans embrasser un jeune garçon lors d'un évènement, et lui demander de lui "sucer la langue". Il s'est excusé ce lundi auprès de l'enfant et sa famille, "pour la peine que ses paroles ont pu causer".

▶️Bouclier tarifaire : la hausse des factures limitée à 15%, ce n’est qu’une moyenne...

Vous pourriez avoir une mauvaise surprise en découvrant votre facture d'électricité. Le bouclier tarifaire est censé limiter la hausse des prix à 15% pour les abonnés au tarif réglementé. Mais ce pourcentage n'est qu'une moyenne : tout dépend en fait de votre contrat.