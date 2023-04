Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce mardi 11 avril

▶️ REPORTAGE - "J'ai une chambre libre" : le bel élan de solidarité des Marseillais après l'effondrement du 17, rue de Tivoli

Après l’effondrement d'un immeuble au 17, rue de Tivoli, les Marseillais se ruent dans les centres de collecte pour offrir vêtements et produits d’hygiène aux personnes relogées. Commerçants et habitants sont nombreux à se mobiliser.

▶️ Privés de sieste, attachés à un radiateur... Un rapport de l'IGAS dénonce des maltraitances dans les crèches

Après les Ehpad, les crèches sont pointées du doigt pour des faits de maltraitance par l'Inspection générale des affaires sociales (Igas). Un rapport, publié ce mardi, dresse un constat sévère. Il avait été commandé par le gouvernement après le décès d'une petite fille dans une micro-crèche de Lyon, en juin dernier.

▶️ Affaire Quatennens : le député réintégré par le groupe LFI, la Nupes se déchire

Condamné en décembre 2022 pour avoir giflé son ex-compagne, le député LFI Adrien Quatennens avait été suspendu de son groupe pour quatre mois. Au terme de cette période, il a été réintégré ce mardi à l'occasion d'une réunion de groupe à l'Assemblée nationale. Il était déjà revenu à l'Assemblée en février.

▶️ Couronnement de Charles III : de reine consort à reine, quel changement pour Camilla ?

L’ancienne duchesse de Cornouailles sera couronnée en même temps que son époux le 6 mai. Sur l’invitation envoyée à plus de 2000 happy few, elle ne porte plus le titre de consort que lui avait accordé Elizabeth II avant sa mort. Un détail sémantique qui, dans les faits, ne bousculera pas ses fonctions.

▶️ Impôts 2023 : de quels types d'arnaques faut-il se méfier ?

À l'approche du 13 avril et du coup d'envoi de la campagne 2023 de déclaration des revenus, les tentatives d'escroqueries se multiplient. Les malfrats utilisent toute une panoplie de combines et de modes d'action. Voici leurs principaux pièges et les conseils pour les éviter.