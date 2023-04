Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce mercredi 5 avril

▶️ Grève du 6 avril : les mobilisations prévues, secteur par secteur

Onzième journée de mobilisation et de grève contre la réforme des retraites. À l’appel des syndicats, les opposants au texte du gouvernement descendent à nouveau dans la rue ce jeudi 6 avril. Selon nos informations, les services de renseignements prévoient entre 600.000 et 800.000 manifestants, dont 60.000 à 90.000 à Paris, où le cortège doit s’élancer depuis la place des Invalides. Le ministre de l’Intérieur a annoncé le déploiement de 11.500 policiers et gendarmes dans toute la France, dont 4200 dans la capitale.

▶️ Retraites : dialogue de sourds entre Élisabeth Borne et les syndicats

À peine une heure ! Il va sans dire que la réunion entre la Première ministre et l’intersyndicale a tourné court. Après 55 minutes, les responsables des principales organisations ont quitté Matignon, déplorant par la voix de Sophie Binet (CGT) d’avoir trouvé "un gouvernement radicalisé, obtus et déconnecté" face à eux. "On est en train de vivre une grave crise démocratique", a embrayé Laurent Berger (CFDT) à ses côtés, appelant "à ce qu’un maximum de travailleurs et de travailleuses rejoignent les cortèges partout dans le pays". Dans la foulée, l’entourage d’Emmanuel Macron - actuellement en visite en Chine - a fait que le chef de l’État recevrait les syndicats après la décision du Conseil constitutionnel attendue le 14 avril.

▶️ États-Unis : les trois affaires qui ont emmené Donald Trump au tribunal

Visé par 34 chefs d’accusation pour falsification de documents commerciaux, l’ancien président a plaidé non coupable des charges à son encontre lors de l’audience pénale historique qui s’est tenu mardi dans un tribunal de New York. Trois affaires ont été citées : la principale impliquant la star du X Stormy Daniels, une autre concernant un portier de la Trump Tower qui prétendait avoir des informations sur l’existence d’un enfant caché du milliardaire, et enfin celle d’une mannequin du magazine Playboy qui assurait avoir eu une liaison de dix mois avec le candidat républicain.

▶️ Quel temps vous réserve le week-end de Pâques ? Nos prévisions météo

Si Noël s’est déroulé au balcon, Pâques ne sera pas au tison ! Le célèbre dicton ne se vérifiera donc pas cette année. Après les températures hivernales et les gelées observées depuis le début de semaine, les valeurs retrouveront un niveau plus confortable ce week-end grâce à la présence d’un anticyclone garantissant un temps souvent sec et lumineux.

▶️ Les Trois Mousquetaires : rencontre avec le réalisateur Martin Bourboulon

En salles ce mercredi, Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan est le premier volet d'un ambitieux diptyque. Porté par un casting prestigieux, le résultat est à la hauteur, revisitant avec humour et respect l'œuvre d’Alexandre Dumas. TF1info est allé à la rencontre de Martin Bourboulon, le réalisateur de l'un des plus gros budgets de l'année.