Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce vendredi 7 avril

▶️ "Ça criait de partout" : le wagon d'une attraction du Futuroscope prend feu, deux blessés

Un incident s'est produit ce vendredi matin au Futuroscope de Poitiers : le wagon d'une attraction, Objectif mars, a pris feu.

Le 13H de TF1 a recueilli les toutes premières images, filmées par un témoin.

▶️ Ukraine : les États-Unis enquêtent sur des fuites de documents confidentiels

D'après le New York Times, les États-Unis enquêtent actuellement sur une fuite de documents confidentiels sur la stratégie en Ukraine. Ils contiendraient notamment des informations cruciales sur les munitions.

▶️ "Nous partageons les mêmes objectifs" : Élisabeth Borne dément toute tension avec Emmanuel Macron

Élisabeth Borne a souhaité vendredi matin "redonner du sens et du souffle à l'action" gouvernementale. L'Élysée avait alors répondu que le cap avait déjà "été donné par le président de la République au 13H de TF1", en mars. Interrogée au cours d'un déplacement dans l'Aveyron, la Première ministre a nié toute dissonance avec le chef de l'État.

▶️ Pâques au balcon

Après un épisode de gel surprenant, les températures remontent. Et c'est tant mieux juste avant le week-end de Pâques qui signe aussi le début des vacances de la zone A. Il fera bien un peu frais le matin avec quelques gelées blanches possibles à proximité des reliefs tandis que les maximales seront agréables sous l’effet d’un ensoleillement généreux.

▶️ Assassinat de Samuel Paty : le parquet antiterroriste veut juger 14 personnes

Le parquet antiterroriste demande que 14 personnes soient jugées après le meurtre de Samuel Paty. Le 16 octobre 2020, l'enseignant avait été décapité près de son collège à Conflans-Sainte-Honorine. Son assassin, radicalisé, lui reprochait d'avoir montré en classe des caricatures de Mahomet.

▶️ Des vis, du titane et du courage… Comment Jeremy Renner s’est relevé de son terrible accident

Passé sous les roues d’une déneigeuse de 7 tonnes le 1er janvier dernier, Jeremy Renner a failli mourir. Miraculé et déjà debout, l'acteur de 52 ans s’est longuement confié jeudi soir sur la chaîne ABC. L’occasion d’en savoir plus sur ses blessures et les opérations chirurgicales qu’il a subies.