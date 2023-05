Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce lundi 30 mai

▶️ Allergies au pollen : comment les distinguer d'un simple rhume ?

La saison des allergies bat son plein et désormais quasiment tous les départements sont concernés. Mais le changement de saison n'épargne pas non plus d'être enrhumé sans connotation allergique. Si les symptômes sont semblables dans ces deux cas, quelques nuances permettent d'être fixé sur leur origine et d'adapter le traitement en conséquence.