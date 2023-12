Recensement : Paris continue de perdre des habitants

Selon l'enquête annuelle de recensement de l’Insee, la capitale comptait 2.133.111 habitants au 1er janvier 2021, soit une baisse de 0,6% en moyenne sur la période 2015 - 2021. Paris perd en moyenne 12.230 habitants par an depuis 2015. Certains arrondissements connaissent une plus forte décroissance démographique que d'autres, comme le VIIe.

Paris continue de se vider. Selon l'enquête annuelle de recensement de l'Insee, dévoilée ce jeudi 28 décembre, la capitale comptait 2.133.111 habitants au 1er janvier 2021, soit une baisse annuelle de 0,6% en moyenne sur la période 2015 - 2021. Cette tendance à la baisse se poursuit : sur la période 2010 - 2015, la population à Paris avait diminué en moyenne de 0,3% par an. Selon ces données de l'Insee, la capitale perd donc en moyenne, depuis 2015, 12.230 habitants par an.

Contrairement à Paris, l'lle-de-France, région la plus peuplée du pays, continue quant à elle de gagner des habitants : +0,3% par an depuis 2015, soit la même hausse qu'à l'échelle nationale sur la période 2015-2021. En effet, la France a gagné 203.000 habitants supplémentaires chaque année entre 2015 et 2021, environ la population de la commune de Reims. Au total, 12.317.279 habitants résident dans la région la plus peuplée de France.

Une forte décroissance dans le VIIe

Dans le détail, selon les chiffres de l'Insee, l'arrondissement le plus peuplé de Paris demeure le XVᵉ, avec 227.746 habitants, suivi du XXe (189.805 habitants) et du XVIIIe (188.446 habitants). Le XVe et le XXe affichent tous les deux un taux de croissance annuel moyen négatif (-0,5%) sur la période 2015-2021, de même que le XVIIIe (-0,8%).

Le XVe reste l'arrondissement le plus peuplé de Paris, avec 227.746 habitants au 1er janvier 2021. - Capture d'écran Insee

Certains arrondissements de la capitale connaissent une décroissance démographique plus importante que d'autres, comme le VIIe, qui affiche un taux de croissance annuel moyen de -2,1% entre 2015 et 2011, ou encore le Xe (-1,6%).