Réchauffement climatique : juillet 2023 devrait être le mois le plus chaud jamais enregistré, estime la Nasa

Pour faire ses calculs, la Nasa s'appuie sur deux outils, l'un de l'Union européenne et l'autre de l'université du Maine aux États-Unis, qui conjuguent des informations au sol et des données satellitaires pour créer des modèles générant des estimations préliminaires. Deux indicateurs dont les résultats diffèrent légèrement, mais qui donnent la même tendance : une hausse des températures sans équivoque. Et qui confirment l'annonce mercredi de Copernicus. L'observatoire européen avait déjà prévenu que le monde était sur la voie de connaître son mois de juillet le plus chaud depuis le début des mesures, après un mois de juin déjà record. Une probabilité que la Nasa évalue à "50-50", d'après les calculs de Gavin Schmidt, bien que d'autres scientifiques avancent une probabilité allant jusqu'à 80%, a-t-il précisé.