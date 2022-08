Réchauffement climatique : un site pour anticiper la fréquence des canicules dans votre ville

À Paris par exemple, on enregistrait deux jours de canicule par an en moyenne au début du siècle, mais "la fréquence de ces événements a déjà augmenté de 41%", note le site. Le nombre de jours pourrait monter à près de 2,8 jours cette décennie. Le simulateur propose aussi plusieurs scénarios dans les années à venir, plus ou moins optimistes. À l'horizon 2050, le nombre de jours caniculaires s'établirait à 2,6 en cas d'émissions réduites, mais monterait à près de cinq jours si les émissions étaient médianes, et même plus de six jours sur un modèle d'émissions élevées. "Une réduction rapide permettrait d'éviter environ 16 jours de canicule tous les dix ans", note la plateforme. À la fin du siècle, le scénario le plus pessimiste prévoit plus de 18 jours de canicule par an à Paris.