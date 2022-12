Attentat : seul le statut de victime donne droit à une indemnisation

Dans le premier cas, le Fonds de garantie des victimes refuse d'indemniser les proches d'une victime. "La victime directe n'étant pas décédée dans l'attentat, n'ayant même pas été blessée, ses proches n'ont pas la qualité d’ayant droit qui seule, selon la loi, permet d'être indemnisé", soutient le Fonds. La Cour de cassation répond que ces personnes peuvent subir un préjudice personnel, lié à l'attente et à l'inquiétude qu'ils ont subies lorsque leur proche était exposé à un péril mortel, même si la victime directe n'est pas décédée.

Dans le second cas, des passants s'étant trouvés à quelques centaines de mètres d'un attentat, réclament la qualité de victime et une indemnité. Ils invoquent des répercussions psychologiques liées à ce drame. "Le fait de s'être trouvé à proximité et d'avoir été témoin ne suffit pas en soi à conférer la qualité de victime", observe la plus haute juridiction française. Il faut avoir été "exposé à un péril objectif de mort ou d'atteinte corporelle", rappellent les juges.