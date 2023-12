Notre-Dame de Paris : près de 100.000 signatures pour une pétition qui s'oppose à l'installation de vitraux modernes

Le remplacement d'une série de vitraux de Notre-Dame de Paris par une série de créations contemporaines suscite des crispations. Une pétition a été lancée afin que les vitraux d'origine, censés être exposés dans un musée, ne soient pas définitivement déplacés. Le cap des 100.000 signatures est en passe d'être franchi.

Faut-il reconstruire Notre-Dame totalement à l'identique ? Oui, avait tranché Emmanuel Macron, balayant il y a quelques années l'idée d'une flèche repensée et à l'architecture moderne. Le chef de l'État a toutefois indiqué qu'une petite touche contemporaine viendrait se greffer à la vaste entreprise de restauration du monument : une série de vitraux, faisant l'objet d'un concours, vont venir remplacer ceux d'origine dans six chapelles sur sept au niveau du bas-côté sud. Les vitraux historiques, quant à eux, doivent être à l'avenir exposés dans un musée. Annoncée il y a quelques jours lors d'une visite du président de la République sur le chantier, cette initiative irrite des défenseurs du patrimoine.

Un cap symbolique de 100.000 signatures

Directement adressée à Emmanuel Macron, une pétition a été mise en ligne le 10 décembre pour réclamer la conservation à Notre-Dame de Paris des vitraux de Viollet-le-Duc. En l'espace d'une semaine, le texte a récolté près de 100.000 signatures (95.500 ce lundi en milieu de journée). Son auteur, le fondateur du magazine en ligne La Tribune de l'art, s'émeut du fait que le président de République a "décidé, seul, sans aucun égard pour le Code du patrimoine ni pour la cathédrale Notre-Dame de Paris" un retrait de certains vitraux originaux.

"Les vitraux de Notre-Dame conçus par Viollet-le-Duc l’ont été comme un ensemble cohérent", souligne Dider Rykner. "Il s’agit d’une véritable création que l'architecte a voulu fidèle à l’origine gothique de la cathédrale. Aux vitraux historiés du déambulatoire, du chœur et du transept s’ajoutent, dans les chapelles de la nef, des verrières purement décoratives en grisaille." Pour ce défenseur du patrimoine, il est nécessaire de prendre en compte "l'unité architecturale" de ces vitraux, ainsi que la "hiérarchisation de l’espace" qui était pensée à l'origine.

Les vitraux, poursuit le texte de la pétition, "n’ont pas été touchés ni même détériorés par l’incendie". Si bien que "l’hypothèse de leur remplacement n’a jamais été examinée par la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, l’instance chargée de conseiller le ministre pour les travaux importants sur les monuments historiques".

Le chef de l'État n'est pas seulement interpellé, mais aussi directement visé. Afin de "désamorcer les contestations", peut-on lire, "dont il savait déjà qu’elles seraient fortes", Emmanuel Macron a fait savoir que les vitraux remplacés "seraient exposés" dans le futur musée de l’Œuvre de Notre-Dame de Paris, prévu au sein de l’Hôtel-Dieu. Un choix jugé "absurde" : en effet, "ces verrières, qui ont – volontairement – des compositions purement décoratives à décors géométriques, n’ont d’intérêt qu’in situ, comme élément à part entière de l’architecture. Elles n’auraient aucun sens hors de celle-ci et prendraient, sans aucun bénéfice pour le public, une place très importante dans les salles de l’Hôtel Dieu en empêchant d’y exposer d’autres œuvres."

Du côté de l'Élysée, on a justifié cette décision par la volonté d'apposer sur la cathédrale "la marque du XXIe siècle". Un parti pris qui peut surprendre alors que depuis quatre ans, la restauration de Notre-Dame s'est évertuée à rester fidèle à l’héritage de Viollet-le-Duc. Interrogé par Le Figaro, le président de l’association Sites et Monuments Julien Lacaze n'a ainsi pas caché sa perplexité et sa désapprobation face à l'idée du chef de l'État. "Restituer la flèche et la charpente à l’identique et se débarrasser de verrières XIXe est absurde", a-t-il lancé.