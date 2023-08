Nos vieux plastiques bientôt transformés en savon ?

Si cette méthode a l'avantage de fonctionner sur les plastiques les plus vieux, qui ne peuvent normalement plus être recyclés, les chercheurs appellent toutefois à la prudence. Il ne s'agit pas d'une solution miracle. "Ce projet n'est qu'une pièce d'un puzzle plus large", écrivent-ils, soulignant que "la meilleure façon d'éviter la pollution plastique est de minimiser l'utilisation des plastiques."