Trottinettes en libre-service : trois questions qui se posent après le vote des Parisiens

Les trottinettes électriques en libre-service sont accusées par leurs détracteurs d'être abandonnées n'importe où dans l'espace public, de frôler à toute vitesse les piétons sur les trottoirs, et d'avoir un mauvais bilan carbone. Dangereux quand ils sont mal conduits, ces deux-roues, en libre-service ou non, ont été impliqués dans 408 accidents à Paris en 2022, dans lesquels trois personnes sont mortes et 459 ont été blessées, selon les autorités. Quelles sont les étapes qui vont succéder au vote de dimanche ? Un revirement est-il encore possible ?