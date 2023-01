Réforme des retraites : après des actions "Robin des Bois", la CGT menace toujours de coupures ciblées

D'après lui, cette décision, qui suscite la polémique, est décidée par "les assemblées générales des grévistes". Et elle s'impose. Pour parvenir au retrait de la réforme, "nous avons besoin de mener un certain nombre d'actions", justifie Sébastien Menesplier. "Sur le terrain, la colère est forte. Les coupures ciblées ne sont pas du tout mises de côté, bien au contraire. Il y en a eu la semaine dernière, cette semaine, et il y en aura certainement la semaine prochaine."

Invité de LCI ces derniers jours, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, avait justifié ces actions par un "cri de colère" de la part des salariés du secteur de l'énergie.