Réforme des retraites : grèves et blocages dans les ports, raffineries et centrales nucléaires dès ce jeudi

La CGT prend de l'avance. Contre la réforme des retraites, le syndicat a déposé plusieurs préavis de grèves du côté des dockers, des raffineries et du secteur de l'énergie, en amont de la journée de mobilisation nationale prévue le 31 janvier. Un moyen d'"aller chercher encore plus de grévistes pour le 31 et montrer qu'on maîtrise l'outil de travail", a justifié auprès de l'AFP Fabrice Coudour, secrétaire fédéral de la CGT dans la branche énergie.