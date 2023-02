Réforme des retraites : les syndicats, grands gagnants de la mobilisation ?

Les syndicats reprennent quelques couleurs après des années de déclin. Unis depuis le début de la mobilisation - une première depuis douze ans - ils ont réussi à s'imposer comme les principaux opposants contre la réforme des retraites du gouvernement et attirent de nouveau les salariés.

À la CFDT, premier syndicat du privé, on assiste ainsi à une augmentation croissante des demandes d'adhérents : 10.000 depuis début janvier, soit 40% de plus qu'en temps normal. À la CGT c'est 7215 demandes, 5000 pour Force ouvrière et 2500 pour l'Unsa.