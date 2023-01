Réforme des retraites : les lycées bloqués dès le 30 janvier ?

"Nous nous y joignons par un appel au blocage de tous les établissements du pays ce jour-là, voir même la veille, le 30, pour ouvrir la semaine de mobilisation", annonce l'intersyndicale lycéenne, composée du Mouvement national lycéen, de l'Union syndicale lycéenne des Bouches-du-Rhône, de la Fédération indépendante et démocratique lycéenne, de l'Isère Émancipation Lycéenne, de la Coordination lycéenne autonome de paname et de Voix lycéenne.

Les syndicats soutiennent par ailleurs des actions de mobilisation en amont, décidés à ne "pas laisser le moindre répit au gouvernement". "Nous encourageons et soutenons donc tous les blocages et toutes les actions dans les lycées et dans la rue dès le 23 janvier, et ce, jusqu'au 31 janvier où l'ensemble du territoire devra être bloqué", est-il déclaré dans le communiqué.