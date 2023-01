"On pense à l’avenir et on ne veut pas de cette vie-là" : avec les lycéens mobilisés contre la réforme des retraites

À 15 ans, Selma sait qu’elle poursuivra ses études après le baccalauréat. C'est pourquoi elle se prépare déjà aux répercussions sur son âge de départ à la retraite. "Je vais commencer à cotiser plus tard. Je n'ai pas envie de me retrouver à ne plus pouvoir marcher, à ne plus pouvoir rien faire, et de devoir aller au travail le matin", indique la jeune fille qui se destine au journalisme. "Tous les jours, il y a des accidents du travail, il y a des burn out, il y a des gens qui travaillent trop… nous, on pense à l’avenir et on ne veut pas de cette vie-là", rejette-t-elle.

Car même si nombre de ces lycéens mobilisés n’ont pas commencé à travailler, c’est bien le sujet des conditions de travail que les jeunes rencontrés en cette 2e journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites s’épanchent, mettant en avant leur cercle proche. "Mes parents sont professeurs, ce n'est pas un boulot très pénible, mais ça reste usant. Pour les ouvriers, les gens qui travaillent dans le bâtiment, les infirmiers… on ne peut pas leur dire qu’ils vont devoir bosser jusqu’à 64 ans", juge encore Arthur.

"Avec le contexte actuel, l’inflation, et maintenant les retraites, on ne fait que travailler. Les gens n’ont pas le temps de vivre", justifie par ailleurs Lune, rencontrée du côté du IXe arrondissement. Là, le lycée Racine était également bloqué ce mardi 31 janvier, faisant suite à une mobilisation commencée dès le début de semaine. Les poubelles ont été entassées devant l'entrée de l'établissement, tandis que les élèves ont entonné slogans et chants pour se motiver. Les jeunes ont prévu ensuite de rejoindre la manifestation parisienne, place d'Italie. Mais au bout de deux jours de mobilisation, Lune fait part de sa fatigue. "On doit s’occuper de nos retraites alors qu’on n'a que 18 ans. Ça montre à quel point on est inquiet", ajoute-t-elle.