4 salariés sur 10 ne se sentent pas capables de travailler jusqu'à la retraite

Les métiers d'ouvriers non qualifiés (manutention, chaines de production), au contact du public (caissiers, employés de la banque et de l’hôtellerie-restauration) ou dans le soin (infirmières et aides-soignantes), sont considérés comme les "moins soutenables", jusqu'à 66% pour les caissiers. À l’opposé, les métiers les "plus soutenables" sont davantage exercés dans des bureaux (techniciens de l'informatique, secrétaires...).

Ce sentiment d'insoutenabilité concerne 58% des salariés exposés à des contraintes psychosociales (travail intense, exigences émotionnelles, insécurité socio-économique, conflit de valeurs, rapports sociaux dégradés...), 46% de ceux exposés à des contraintes physiques (bruit, chaleur, humidité, travail debout, port de charges lourdes, etc) et 61% de ceux exposés aux deux. Ces salariés ont des carrières plus hachées que les autres et partent à la retraite plus tôt, avec des interruptions, notamment pour des raisons de santé, qui s’amplifient en fin de carrière. Mais un tiers des salariés en très bon état de santé jugent tout de même leur travail insoutenable.