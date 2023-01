Retraites : ils seront 50.000 à devoir décaler leur départ cette année

Pour eux, la retraite, ce sera un peu plus tard. La hausse de l'âge légal de départ dès septembre, mesure phare de la réforme présentée par le gouvernement, lundi 23 janvier, en Conseil des ministres, va avoir un premier effet concret. Parmi les futurs retraités de 2023 - sans doute plus de 700.000, comme les années précédentes - un sur quinze va partir plus tard que prévu.

"Le relèvement de trois mois de l'âge légal", censé passer à 62 ans et 3 mois au 1er septembre prochain, "pourrait conduire (...) de l'ordre de 50.000 personnes à décaler leur départ", annonce le Haut conseil des finances publiques (HCFP) dans son avis, rendu public lundi, sur le projet de loi qui lui a été transmis. Un texte dont le "caractère incomplet" ne lui permet pas "d'évaluer l'incidence de moyen terme" de la réforme, qui doit porter l'âge légal à 64 ans en 2030, au rythme de trois mois par an.