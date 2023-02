Réforme des retraites : à 65 ans, l'espérance de vie en bonne santé estimée entre 11 et 13 ans

D'après ces travaux réalisés sur la base de données de 2021, à 65 ans, un homme peut espérer vivre encore 11,3 ans sans être limité dans les activités de la vie quotidienne, quand une femme 12,6 ans. Depuis 2008, cette espérance de vie sans incapacité a augmenté de deux ans et huit mois pour les hommes et de deux ans et sept mois pour les femmes, souligne la Drees. Parmi les années restant à vivre à 65 ans, la part de celles qui seront vécues sans incapacité est alors passée de 47,7% à 59,3% entre 2008 et 2021 pour les hommes. Pour les femmes, elle est passée de 44,7% à 54,4%.