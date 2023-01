Âge du départ à la retraite : les femmes plus impactées que les hommes par la réforme

L'étude d'impact prévoit un relèvement de l'âge de départ lié à la réforme de sept mois en moyenne pour les femmes, contre cinq mois pour les hommes. Dans le détail, les femmes nées en 1972 verront leur âge moyen de départ augmenter de neuf mois en moyenne contre cinq pour les hommes de la même génération, et celles nées en 1980 partiraient huit mois plus tard contre quatre mois pour les hommes.

"Les inégalités de retraites que l’on constate entre les hommes et les femmes ne sont pas liées au système de retraite en lui-même, mais à la différence de carrière professionnelle entre les hommes et les femmes. Nous ne devons jamais cesser les efforts sur la question de l’égalité professionnelle", a réagi Olivier Dussopt, ce lundi, sur le plateau de CNews.

Aujourd’hui, les femmes partent plus tôt que les hommes à la retraite. "Ce décalage s'explique par le fait qu'un certain nombre d'assurées femmes qui partent à la retraite plus tôt que les hommes parce qu'elles tirent bénéfice des majorations de durée de cotisation au titre de la maternité", a rapporté le ministre du Travail à la sortie du conseil des ministres. L’écart serait réduit si la réforme venait à être adoptée. Il n’y aurait plus que deux mois d’écart entre les (64,5 ans) et les femmes (64,3 ans) de la génération 1972 contre sept aujourd’hui.