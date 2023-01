Retraites : augmenter l'âge de départ ? Ces pays ont franchi le pas

Mais la France n'est pas le seul pays européen à reculer progressivement l'âge de la retraite. Si les systèmes de fonctionnement et de financement sont différents, ce sont malgré tout plus de la moitié des États membres qui commencent ou s'apprêtent à faire reculer cet âge légal de départ, comme le rapporte le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (Cleiss).

En Espagne, par exemple, une réforme décidée en 2011 repousse de quelques mois chaque année l'âge de départ à la retraite afin que celui-ci atteigne 67 ans d'ici à 2027. De même en Allemagne, où une hausse progressive devrait permettre de passer l'âge de départ à 67 ans également, mais d'ici à 2029 dans ce pays. Un départ à la retraite à taux plein qui peut se faire avant en cas de cotisation pendant 45 ans. En Belgique, l'âge passera de 65 ans actuellement à 67 d'ici 2030.

Au Danemark, l'âge augmente progressivement aussi, devant atteindre 69 ans en 2035. En Autriche, où l'âge légal de départ est aujourd'hui différent pour les hommes et pour les femmes (60 ans pour les femmes contre 65 ans pour les hommes), l'âge de départ augmentera graduellement pour les femmes entre 2024 et 2033 afin qu'il devienne similaire à celui des hommes. Pareil en Croatie, où l'âge de la retraite des femmes, à 63 ans aujourd'hui, est relevé de 3 mois par an pour atteindre 65 ans en 2030, comme les hommes.