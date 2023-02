Avec la réforme, 4 Français sur 10 partiront-ils à la retraite avant leurs 64 ans ?

Dans la lignée d’Élisabeth Borne, Gabriel Attal a eu l’occasion de le répéter mardi sur TF1 ou le lendemain sur France Inter. "Quatre Français sur dix, à l’issue de notre réforme, partiront avant 64 ans. Pour certains à 62 ans, pour d’autres à 60 ans, pour d’autres encore à 58 ans, parce qu’on tient compte des carrières longues et de la pénibilité", a développé le ministre des Comptes publics.

À l’inverse, des syndicats s’opposent à cette façon de présenter les choses. L’Union nationale des syndicats autonomes (Unsa) en tête. "Certes, certains ne partiront pas à 64 ans, mais ils devront quand même travailler plus longtemps qu’aujourd’hui. Avec la réforme, six Français sur dix travailleront jusqu’à 64 ans et perdront deux ans de liberté de choix. Pour les autres, c’est 'mieux que si c’était pire'."

Dans son dossier de presse, le gouvernement détaille son argumentation. On peut y lire qu’à ce jour, "40% des assurés bénéficient d’une anticipation de leur départ à la retraite et continueront de partir plus tôt". Motifs de ces départs anticipés pour l'année 2020 : "carrières longues" (22%), "invalidité, inaptitude, handicap, pénibilité, amiante" (16%), et enfin "catégories actives de la fonction publique" (3%).