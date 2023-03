Grève du 23 mars : "600.000 à 800.000 personnes" attendues dans les rues ce jeudi

Selon une note des renseignements que TF1-LCI a pu consulter, les renseignements prévoient "600.000 à 800.000 personnes" dans les rues contre la réforme des retraites ce jeudi, sur 320 actions partout en France. À Paris, "40.000 à 70.000 personnes", "400 à 600 gilets jaunes" et "400 à 600 éléments radicaux" sont attendus.

En province, les renseignements prévoient des cortèges plus étoffés, notamment à Rennes et Nancy (15.000 manifestants) ainsi qu'à Marseille, Montpellier, Brest et Bordeaux. Ils s’inquiètent par ailleurs de la mobilisation de la jeunesse. Si elle était plutôt en demi-teinte depuis le 49.3, il semble y avoir un second souffle, avec des étudiants qui entrent dans la contestation alors qu'ils étaient jusque-là plutôt spectateurs.