Retraites : ce qui change (ou pas) pour les fonctionnaires

Le montant des pensions de retraite des fonctionnaires est calculé à partir des six derniers mois de l'agent, sans les primes. Ce mode de calcul est maintenu, alors même que les retraites pour les salariés du privé sont calculées sur leurs vingt-cinq meilleures années. Contrairement à la réforme du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, la possibilité que les régimes de retraites du secteur privé et de la fonction publique n'est plus à l'ordre du jour.

Un système de retraite progressive a néanmoins été réintroduit, après la suppression d'un dispositif similaire il y a dix ans. Selon le dossier de presse du gouvernement, ce système fonctionnera "sur les mêmes principes que le dispositif existant pour les salariés et les indépendants". À partir de 62 ans, les fonctionnaires pourront donc potentiellement passer en temps partiel pendant deux ans, avant une retraite effective à 64 ans.