Réforme des retraites : ces professions et entreprises qui bénéficient d'un régime spécial

Les régimes spéciaux sont au nombre de 15 : le régime des fonctionnaires, le régime de la Banque de France, le régime de la RATP, le régime de la SNCF, le régime des Mines, le régime des personnels de l’Opéra National de Paris, le régime de la Comédie Française, le régime du Port autonome de Bordeaux, le régime des Marins avec l’Établissement National des Invalides de la Marine, le régime des Cultes, le régime des Clercs et employés de Notaire, le régime parlementaire du Sénat et celui de l’Assemblée Nationale, le régime EDF-GDF des Industries Electriques et Gazières, le régime des ouvriers des établissements industriels de l’État et le régime des agents des collectivités locales.

Il est possible de les classer en trois grandes catégories. Le régime de la fonction publique, d'abord, qui regroupe, entre autres, les militaires et la police nationale. Les régimes des entreprises et des organismes publics, ensuite, auxquels sont rattachés EDF, GDF, la RATP, la SNCF, etc. Et enfin, les régimes spéciaux dont le nombre de bénéficiaires est peu élevé (Comédie Française, Opéra national de Paris, clercs de notaire, Banque de France, marins, etc.).