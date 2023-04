Réforme des retraites : cinq questions sur le Conseil constitutionnel qui rend sa décision vendredi

Le Conseil constitutionnel est composé de neuf membres, dont l'un préside ce cénacle. Il s'agit aujourd'hui de Laurent Fabius, ancien Premier ministre. Les autres membres sont Michel Pinault, qui est juriste, Corinne Luquiens, haute fonctionnaire qui a été secrétaire générale de l'Assemblée nationale entre 2010 et 2016, un ancien ministre d'Emmanuel Macron, Jacques Mézard, l'avocat et homme politique François Pillet, Alain Juppé, ancien ministre et maire de Bordeaux, Jacqueline Gourault, qui a été ministre lors du premier mandat d'Emmanuel Macron, le conseiller d'État François Seners et la magistrate Véronique Malbec. Les profils alternent donc entre des formations juridiques et des carrières politiques et/ou administratives.

Les membres du Conseil sont nommés pour neuf ans soit par le président de la République, soit par le président du Sénat, soit par le président de l'Assemblée nationale. Sa composition se renouvèle par tiers tous les trois ans. C'est le président de la République qui nomme le président de l'instance. Sont également membres de droit du Conseil constitutionnel les anciens présidents de la République. Nicolas Sarkozy a néanmoins fait le choix de ne plus y siéger en 2013, et François Hollande n'y a jamais siégé.