Réforme des retraites : combien de trimestres faut-il pour obtenir un taux plein ?

Porté par la ministre des Affaires sociales d'alors Marisol Touraine, sous la présidence de François Hollande, ce texte relève cette durée d'un trimestre tous les trois ans de 2020 à 2035, pour les cotisants nés en 1973 et plus tard. "Quand on vit plus longtemps, il est normal de travailler un peu plus longtemps", avait argué la ministre socialiste au moment de l'examen du texte.

En 2035, les générations 1973 et suivantes devront ainsi avoir réalisé 172 trimestres à la fin de leur carrière, autrement dit 43 annuités, pour bénéficier d'une retraite sans décote. Pour les autres générations, tout dépend de l'année de naissance : les cotisants nés entre 1955 et 1957 devront justifier de 166 trimestres (41 ans et six mois). S'ajoute ensuite un trimestre tous les trois ans. Si vous êtes nés entre 1958 à 1960, 167 trimestres sont requis, puis 168 pour la génération 1961 à 1963, 169 pour celle de 1964 à 1966, 170 pour celle de 1967 à 1969, et 171 pour celle de 1970 à 1972, énumère le site du service public. Des données à retrouver aussi sur votre compte personnel, sur le site Info-Retraite.

Tous les travailleurs sont concernés, à une exception près : les paliers sont différents pour les fonctionnaires de catégorie active, c'est-à-dire les fonctionnaires dont l'emploi expose à des risques ou s'il est particulièrement fatigant. De plus, un compte personnel de pénibilité a été instauré par la loi pour permettre aux salariés exerçant des métiers difficiles d'anticiper leur départ. Par ailleurs, si le texte n'a pas touché à l'âge légal de départ à la retraite, fixé à 62 ans depuis la réforme de Nicolas Sarkozy de 2010, cet allongement progressif de la durée de cotisation repousse de fait l'âge effectif de départ.