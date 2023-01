Retraites : combien de trimestres devez-vous encore cotiser ? Découvrez-le sur ce site

La plateforme propose différents simulateurs pour déterminer, par exemple, si vous avez droit à une retraite anticipée pour une carrière longue, de calculer votre âge légal de départ à la retraite ou encore de simuler le montant de votre pension. Il est possible de se connecter au site via son accès FranceConnect - la seule méthode qui permet d'avoir accès à l'ensemble des services - ou via son numéro de sécurité sociale et un mot de passe après avoir créé son compte, ce qui donne toutefois accès à une offre limitée.

Une fois sur le site, en sélectionnant l'onglet "Ma Carrière", il est possible d'avoir un aperçu complet de son activité professionnelle. La plateforme récapitule de façon chronologique les périodes d'activité enregistrées (emploi, chômage...), les périodes sans aucune information et les périodes durant lesquelles les quatre trimestres n'ont pas été validés. Sur la page "Mes droits", info-retraite récapitule le nombre des trimestres déjà travaillés et le nombre qu'il vous reste pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein.