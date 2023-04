Réforme des retraites : commerces vandalisés, voitures brûlées... une manifestation dégénère à Rennes

Sur la place de la République où ils étaient cantonnés, des casseurs ont notamment endommagé la devanture d'une agence bancaire CIC. Du mobilier et des ordinateurs ont été sortis sur le trottoir et incendiés. Ils ont également saccagé le hall d'un hôtel Mercure voisin, taguant "les bourgeois au RSA" sur la façade de l'établissement. Une voiture garée sur un parking adjacent à la place de la République a été entièrement incendiée, une autre partiellement brûlée et plusieurs véhicules haut de gamme ont eu leurs vitres brisées. Divers feux de poubelles ont également été allumés.

Une gendarme mobile a été blessée lors de ces affrontements, selon la préfecture. Onze personnes ont été arrêtées, selon le décompte communiqué à 19h30. La manifestation était encadrée par un important dispositif policier, au lendemain d'une série de débordements dans le centre de la ville où les portes d'un commissariat et d'un ancien couvent reconverti en centre de congrès, le Couvent des Jacobins, avaient été incendiées, et de nombreuses devantures de commerces vandalisées. Trois hommes ont été placés en garde à vue après les heurts survenus vendredi soir dans le centre de Rennes.