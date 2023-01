Je suis retraité, dans quelles conditions puis-je continuer à travailler ?

Concernant le cumul des pensions retraites et des revenus d'activités professionnelles, il peut être intégral ou plafonné, selon certaines conditions. Pour les cumuler intégralement, il faut remplir deux conditions : avoir obtenu toutes les retraites de base et complémentaires des régimes de retraite français, étrangers et des organisations internationales et avoir obtenu une retraite de base à taux plein.

Cette deuxième condition est remplie "à partir de l'âge d'obtention de la retraite au taux maximum", soit 67 ans pour les personnes nées en 1955 ou après, ou alors dès qu'un travailleur a 62 ans et qu'il a cumulé la durée de travail nécessaire pour obtenir une retraite à taux plein, précise la Sécurité sociale. Dans ces conditions, il est possible de reprendre une activité, "quelle qu'elle soit" et ce "immédiatement", indique encore l'assurance retraite.

Dans le cas contraire, le cumul de la retraite et de revenus professionnels est toujours possible, mais il est plafonné. Le montant de ces deux revenus ne doit pas dépasser, chaque mois, la moyenne des revenus d'activité des trois derniers mois civils, ou alors 1,6 fois le Smic. Si ce cumul dépasse ces deux limites, le montant de la retraite est réduit "en fonction du montant du dépassement". Il sera réajusté si le retraité décide d'arrêter de travailler ou si son revenu d'activité baisse. Il lui suffit de prévenir sa caisse régionale pour qu'elle s'adapte à sa nouvelle situation.