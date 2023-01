Retraites : entre 70 et 100% de grévistes dans la plupart des raffineries TotalEnergies

Selon un premier point de l'organisation, l'entièreté des équipes du matin est en grève à la bioraffinerie de La Mède, au dépôt de carburant de Flandres, près de Dunkerque, et à l'usine pétrochimique de Carling (Moselle). "C'est un mouvement qui est bien suivi, ça donne de l'élan, de la force et du courage pour la suite", se réjouit Benjamin Tange, responsable syndical CGT au dépôt de Flandres. La mobilisation du personnel de jour, c'est-à-dire toutes les fonctions support et administratives, "s'annonce importante aussi", affirme-t-il.

De leurs côtés, la raffinerie de Donges (Loire-Atlantique) connaissait 95% de grévistes et celle de Normandie 80%, alors que les équipes de la raffinerie de Feyzin (Rhône) étaient en grève à plus de 70%, précise Eric Sellini. "Rien ne rentre ni ne sort" de ces installations, assure-t-il.