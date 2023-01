Réforme des retraites et pénibilité : ce qui change pour le compte professionnel de prévention

Depuis la création de ce dispositif, en 2015, 1,9 million de comptes professionnels de prévention (C2P) ont été ouverts, précise le gouvernement. Ils permettent aux salariés exerçant des métiers reconnus comme "pénibles" de cumuler des points, afin de bénéficier, par exemple, d'un départ à la retraite anticipée, d'un passage à temps partiel payé temps plein ou de financer des formations.

Avec sa réforme des retraites, le gouvernement prévoit d'abaisser le seuil des principaux facteurs d'exposition aux risques professionnels pour permettre à davantage de salariés d'accéder au C2P. Le seuil de travail de nuit passerait ainsi de 120 à 100 nuits par an et celui du "travail en équipes successives alternantes" de 50 à 30 nuits par an. Ces nouveaux critères devraient, selon le gouvernement, permettre chaque année à plus de 60.000 personnes supplémentaires de bénéficier d'un compte.