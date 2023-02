Réforme des retraites : faut-il s'attendre à des perturbations et des blocages pendant les vacances ?

À l'appel de la CGT, les employés de trois stations de ski de Haute-Garonne menacent de se mettre en grève à partir de ce dimanche 19 février, rapporte le site Actu.fr. La date ne doit rien au hasard, puisqu'elle intervient au lendemain du début des congés dans la zone C. Ce mouvement n'est pas uniquement lié à la réforme des retraites. Leurs revendications portent principalement sur des revalorisations salariales et de meilleures conditions de travail. Mais ils réclament désormais aussi l’abrogation des dernières réformes du chômage et des retraites.