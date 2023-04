Retraites : fin des grèves et blocages aux raffineries de Donges et La Mède

Mais même si la grève reconductible prend fin à la bioraffinerie de TotalEnergies La Mède, "cela ne veut pas dire qu'on ne continuera pas sous une forme ou une autre", a indiqué Fabien Cros, délégué et porte-parole CGT du site, estimant que "la motivation des salariés" n'était pas remise en cause face à "un gouvernement jusqu'au-boutiste et radical".

La direction a souligné de son côté que le mouvement social a été levé à 4 heures du matin, permettant ainsi la "reprise des expéditions et le lancement du démarrage des installations de la bioraffinerie".

Pour les activités de production, "nous ne sommes pas sûrs de pouvoir redémarrer les installations dès cette semaine sans mettre le personnel en danger", a toutefois prévenu Fabien Cros, alertant sur l'état très dégradé des unités de production. Les activités de dépôt, elles, devraient en revanche pouvoir reprendre plus rapidement, selon lui.

La Mède produit de petits volumes de biodiesel et autres biocarburants. TotalEnergies possède trois raffineries conventionnelles ailleurs dans le pays, à Gonfreville (Seine-Maritime), Donges (Loire-Atlantique) et Feyzin (Rhône). Jusqu'à vendredi, seule la troisième était en service.