Baisses de production d'électricité : quelles conséquences pour les consommateurs ?

Des "baisses importantes" reconnaît le gestionnaire des lignes à haute et très haute tension mais "qui ne mettent pas en danger le secteur électrique". Ces mouvements sont suivis de près par RTE, afin d'éviter les coupures de courant pour les ménages français. Ce mercredi matin, le gestionnaire a d'ailleurs ordonné aux grévistes un arrêt des actions pour "passer la pointe de consommation du matin".

Car RTE a la possibilité de demander aux manifestants de stopper les baisses de production. "Lorsque l'on voit que cela baisse trop et que cela peut impacter la sécurité de l'approvisionnement en électricité, nous envoyons un message aux opérateurs en leur demandant d'arrêter de baisser la production", ce qui évite un "risque sur ce que l'on appelle l'équilibre production/consommation", précise RTE à TF1info.

Avec ces messages, les grévistes qui sont obligés de maintenir leur poste et de faire quelques actes nécessaires au fonctionnement des différentes centrales nucléaires, hydrauliques ou thermiques, remontent alors la production et se doivent de respecter ces messages envoyés par RTE. "À ce moment-là, les salariés sont tenus de remonter la production même s'ils sont en grève. Ils ont le droit de faire grève, ils ont le droit de baisser la charge de certains moyens de production, mais il ne faut pas que ça ait un impact sur l'équilibre offre/demande au niveau national", précise EDF à TF1info. Une consigne d'autant plus suivie que les syndicats l'ont martelé depuis le début de leur mouvement : ils ne ciblent pas les consommateurs, mais bien EDF et le gouvernement.