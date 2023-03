Grève des éboueurs à Paris : c'est quoi cette "opération Christophe Maé" ?

Une opération d'entrave que justifie Alternatiba Paris. "Face au mouvement massif de grève des éboueurs, le gouvernement a décidé de réquisitionner les travailleurs. Relier entre elles les poubelles les empêchent de les collecter, les éboueurs ne pouvant pas avoir d'objets tranchants", explique sur Twitter le mouvement citoyen de mobilisation sur le dérèglement climatique.

"Ces déchets visibles, c'est un moyen de visibiliser notre surconsommation et surproduction, notamment dans les quartiers riches. C'est un moyen de montrer l'importance des éboueurs, pourtant dévalorisés, sous-payés, maltraités. Tous ces déchets ont rapidement énervé les plus riches, habituellement préservés de tout. Maintenant que l'opposition à la réforme arrive en bas de chez eux, ils ne peuvent plus l'ignorer", poursuit-il. "Pour tout ça, ça vaut bien le coup d'utiliser quelques serflex en plastique !"