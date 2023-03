Grève du 28 mars : à quelle mobilisation s'attendre pour la 10e journée de contestation ?

Dans l'Éducation nationale, l'intersyndicale a appelé à reconduire la grève dans les écoles et les lycées. Quelque 30% des professeurs du primaire seront en grève, selon le Snuipp-FSU, premier syndicat dans les écoles maternelles et élémentaires. Cette estimation du taux de grévistes, plus faible que la précédente, s'explique selon le syndicat par "les journées de mobilisation qui se succèdent et deviennent un sacrifice financier pour les enseignants".

Selon une note des renseignements, de nombreux blocages d'établissements sont aussi prévus en début de matinée, suite à une mobilisation plus forte des jeunes. Les services prévoient une participation de ce public deux ou trois fois plus importante dans "les rangs des cortèges" par rapport à la manifestation du 23 mars. Durant cette journée, le ministère avait comptabilisé 23,22% de grévistes dans le primaire et 19,61% dans le secondaire dans l'Éducation nationale.